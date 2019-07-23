La Fiscalía sube a 8 años y medio la pena para Rato en el caso Bankia y añade delito de falsedad contable
Tras 8 meses de procedimiento, el Ministerio Público entiende que la práctica totalidad de los hechos ha quedado acreditada y se ve "obligado" a introducir nuevos matices.
Europa Press
España-23/07/2019
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Imagen: Europa Press.
La Fiscalía Anticorrupción ha ampliado su acusación en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) al considerar que, además del delito de estafa, hubo delito de falsedad contable, por lo que la