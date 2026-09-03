La Fundación FACUA apoya un proyecto del Comité para la Defensa del Consumidor Hondureño (Codecoh)
Se celebrará un encuentro de reflexión sobre las políticas de consumo en Honduras, la crisis económica actual y la necesidad de impulsar la promoción y defensa de los derechos de los consumidores.
FACUA.org
Internacional-03/09/2026
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La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible apoyará las actividades programadas con motivo del XXXIII aniversario de la creación del Comité para la Defensa del Consumidor Hondureño (Codecoh).