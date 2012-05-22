La Fundación FACUA participa en un seminario sobre Gestión Básica de Fundaciones
Estaba orientado a ofrecer una visión completa del régimen jurídico de una fundación, así como de los procedimientos y obligaciones que supone gestionar una fundación en Andalucía.
FACUA.org
España-22/05/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible ha participado este martes en el seminario Gestión Básica de Fundaciones, organizado por la Asociación de Fundaciones Andaluzas en colaboración con la Consejería de Gobern