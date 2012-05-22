Fundación FACUA

La Fundación FACUA participa en un seminario sobre Gestión Básica de Fundaciones

Estaba orientado a ofrecer una visión completa del régimen jurídico de una fundación, así como de los procedimientos y obligaciones que supone gestionar una fundación en Andalucía.

FACUA.org
España-22/05/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible ha participado este martes en el seminario Gestión Básica de Fundaciones, organizado por la Asociación de Fundaciones Andaluzas en colaboración con la Consejería de Gobern

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos