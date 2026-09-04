FACUA denuncia ante Fiscalía los cánticos islamófobos proferidos en las manifestaciones en apoyo a Ceuta
La asociación pide investigar las agresiones verbales racistas que ocurrieron el pasado 2 de septiembre en varias ciudades españolas.
FACUA.org
España-04/09/2026
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Imagen: Malas Lenguas de TVE.
FACUA-Consumidores en Acción ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, Sección de Delitos de Odio y Discriminación, para que investigue las agresiones verbales de carácter racista e islamófobo que se produjeron el pasado 2 de septiembre durante la