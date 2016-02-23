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La Generalitat Valenciana pide la retirada de una campaña de Bankia por "perpetuar estereotipos sexistas"

El anuncio, bajo el lema 'En la vida ya pagas demasiadas comisiones', escenifica diferentes situaciones en las que sus protagonistas sufren consecuencias por errores banales

FACUA.org
España-23/02/2016
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La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana ha solicitado a Bankia la retirada de una campaña publicitaria que bajo el lema ‘En la vida ya pagas demasiadas comisiones, «perpetúa estereotipos que limitan la proyección de

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