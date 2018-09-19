La gran mayoría de yogures están extremadamente azucarados, según un estudio realizado en Reino Unido
El análisis ha contado con casi 900 yogures y similares. También muestra que los productos con imagen de saludables para el cuerpo humano tienen su lado oscuro.
FACUA.org
Internacional-19/09/2018
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Un estudio realizado por un grupo de investigadoras en nutrición en Reino Unido desvela que la gran mayoría de yogures llevan un aporte muy importante de azúcar, de manera que un yogur tiene la cantidad equivalente de un refresco azucarado.
Según recoge