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La Guardia Civil culmina la segunda fase de la 'Operación Toscana' contra la trama de seudoadelgazantes denunciada por FACUA

Ya son siete los imputados por presuntos delitos contra la salud pública.

FACUA.org
España-05/02/2008
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La Guardia Civil ha culminado en Barcelona la segunda fase de la Operación Toscana contra la trama de seudoadelgazantes denunciada por FACUA-Consumidores en Acción. Ya son siete los imputados por presuntos delitos contra la salud pública.

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