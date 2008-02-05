La Guardia Civil culmina la segunda fase de la 'Operación Toscana' contra la trama de seudoadelgazantes denunciada por FACUA
Ya son siete los imputados por presuntos delitos contra la salud pública.
FACUA.org
España-05/02/2008
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