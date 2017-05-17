Más noticiasInspecciones en diferentes establecimientos

La Guardia Civil decomisa pescado caducado que se ofrecía como fresco en locales mayoristas de Alicante

Se trata de tres peces espada capturados en el Atlántico portugués, que habían superado la fecha para ser consumidos. También ha intervendio tres ejemplares de atún rojo capturados ilegalmente.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-17/05/2017
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El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) se ha incautado en Alicante, durante una inspección en distintos establecimientos mayoristas dedicados a segundas ventas de productos pesqueros frescos y congelados, de tres piezas de pez espada, que habí

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