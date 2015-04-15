La Guardia Civil desmantela un entramado empresarial dedicado a la #estafaSMS
Anuncia la detención de once personas. Llevaban operando en España más de diez años. Hay alrededor de un millón de personas afectadas. FACUA denunció en 2014 a cuatro firmas dedicadas a este tipo de fraudes.
FACUA.org
España-15/04/2015
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Agentes de la Guardia Civil han detenido a once personas acusadas de integrar una organización presuntamente dedicada a cometer microfraudes mediante el envío de SMS Premium, un sistema con el que se estima que han podido estafar a más de un millón de personas y