Más noticiasLa inspección se realizó en octubre de 2015

La Hacienda de Vizcaya multa con 600 euros a 49 establecimientos por no entregar el tique de compra

Las irregularidades detectadas en la campaña de control van desde no registrar las operaciones de venta, no expedir factura o hacerlo sin el número de NIF o el tipo de IVA.

Europa Press
Euskadi-18/02/2016
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El Departamento de Hacienda de Vizcaya ha multado con 600 euros a cuarenta y nueve establecimientos que no entregaron tique en la última inspección realizada. Estos datos relativos a la segunda campaña de control de emisión de facturas simplificadas (tiques) han

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