La Hacienda de Vizcaya multa con 600 euros a 49 establecimientos por no entregar el tique de compra
Las irregularidades detectadas en la campaña de control van desde no registrar las operaciones de venta, no expedir factura o hacerlo sin el número de NIF o el tipo de IVA.
Europa Press
Euskadi-18/02/2016
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La campaña de control se ha realizado en establecimientos de Bilbao, Barakaldo, Basauri, Bermeo, Durango, Erandio, Ermua, Galdakao, Gernika, Getxo, Leioa, Lekeitio, Ondarroa, Portugalete, Santurtzi y Sestao. | Imagen: flickr.com/kozumel (CC BY-ND 2.0).
El Departamento de Hacienda de Vizcaya ha multado con 600 euros a cuarenta y nueve establecimientos que no entregaron tique en la última inspección realizada. Estos datos relativos a la segunda campaña de control de emisión de facturas simplificadas (tiques) han