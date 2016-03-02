La industria cárnica española lanzó una campaña encubierta para contrarrestar el informe de la OMS
A finales de octubre de 2015, la Organización Mundial de la Salud relacionaba el consumo de carne procesada y el cáncer colorrectal.
FACUA.org
España-02/03/2016
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Las informaciones de la OMS sobre carne y cáncer provocaron un gran interés a finales de octubre de 2015. | Imagen: flickr.com/silverman68 (CC BY 2.0).
El 26 de octubre pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó su evaluación sobre la relación entre el consumo de carne y el cáncer colorrectal: había «evidencia suficiente» de que los productos procesados son cancerígenos. Y<