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La industria cárnica española lanzó una campaña encubierta para contrarrestar el informe de la OMS

A finales de octubre de 2015, la Organización Mundial de la Salud relacionaba el consumo de carne procesada y el cáncer colorrectal.

FACUA.org
España-02/03/2016
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El 26 de octubre pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó su evaluación sobre la relación entre el consumo de carne y el cáncer colorrectal: había «evidencia suficiente» de que los productos procesados son cancerígenos. Y<

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