Más noticias

La juez aprueba el plan de liquidación de Viajes Marsans

Sólo contempla el pago de las deudas contraídas con los trabajadores, las Seguridad Social y los gastos del proceso concursal.

FACUA.org
España-27/04/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid ha aprobado el plan de liquidación de Viajes Marsans presentado por la administración concursal, que sólo contempla el pago de las deudas contraídas con los trabajadores, las Seguridad Social y los gastos del proces

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos