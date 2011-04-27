La juez aprueba el plan de liquidación de Viajes Marsans
Sólo contempla el pago de las deudas contraídas con los trabajadores, las Seguridad Social y los gastos del proceso concursal.
FACUA.org
España-27/04/2011
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El Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid ha aprobado el plan de liquidación de Viajes Marsans presentado por la administración concursal, que sólo contempla el pago de las deudas contraídas con los trabajadores, las Seguridad Social y los gastos del proces