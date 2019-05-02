La Junta autoriza al Ayuntamiento de Marbella a hacer negocio con el parking del Hospital Costa del Sol
Organizaciones sindicales y de consumidores critican el incumplimiento del compromiso de Moreno Bonilla de garantizar la gratuidad de estas instalaciones de los recintos hospitalarios públicos.
FACUA.org
Málaga-02/05/2019
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Miembros de la Plataforma Ciudadana Aparcamientos Hospital Reina Sofía en rueda de prensa.
Los organizaciones sindicales Comisiones Obreras, SATSE y USO, y las asociaciones FACUA Málaga y FACUA Córdoba, critican que la Junta de Andalucía haya autorizado al Ayuntamiento de Marbella a gestionar y continuar con el cobro por el uso del parking del Hospital marbell&iacu