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La Junta autoriza al Ayuntamiento de Marbella a hacer negocio con el parking del Hospital Costa del Sol

Organizaciones sindicales y de consumidores critican el incumplimiento del compromiso de Moreno Bonilla de garantizar la gratuidad de estas instalaciones de los recintos hospitalarios públicos.

FACUA.org
Málaga-02/05/2019
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Los organizaciones sindicales Comisiones Obreras, SATSE y USO, y las asociaciones FACUA Málaga y FACUA Córdoba, critican que la Junta de Andalucía haya autorizado al Ayuntamiento de Marbella a gestionar y continuar con el cobro por el uso del parking del Hospital marbell&iacu

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