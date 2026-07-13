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FACUA critica que eurodiputados de PSOE, Sumar, Podemos, ERC, BNG, Bildu, PP, Vox y SALF apoyasen legalizar el recargo del equipaje de mano

Todos los eurodiputados de estas formaciones que participaron en la votación de la modificación del reglamento europeo lo hicieron a favor.

FACUA.org
España-13/07/2026
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FACUA-Consumidores en Acción lamenta que europarlamentarios de PSOE, Sumar, Podemos, ERC, BNG, EH Bildu, PNV, PP, Vox y SALF hayan votado a favor de la modificación del reglamento sobre los derechos de los pasajeros aéreos que permite el hasta ahora ilegal cobro de un

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