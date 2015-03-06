Nuestras accionesTras anunciar que las sanciones equivaldrían al dinero cobrado ilícitamente

La Junta de Andalucía dice ahora que no sabe si multará a los bancos por el fraude de las cláusulas suelo

Se trata del expediente sancionador de mayor envergadura que había anunciado el Gobierno andaluz durante esta legislatura, a raíz de las denuncias de FACUA Andalucía. La presidenta y el secretario general de la federación se han reunido este viernes con el viceconsejero de Presidencia.

FACUA.org
Andalucía-06/03/2015
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La Junta de Andalucía dice ahora que no sabe si multará a los bancos por el fraude de las cláusulas suelo. Ha sido la información facilitada este viernes por el viceconsejero de Presidencia, Juan Jesús Jiménez, a la presidenta y el secret

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