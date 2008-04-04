La Junta de Andalucía lleva sus plataformas tecnológicas a más de 100 organismos para extender la administración electrónica
Entre ellos, 75 ayuntamientos, 8 diputaciones provinciales y 10 universidades.
FACUA.org
Andalucía-04/04/2008
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La Consejería de Justicia y Administración Pública cedió a un total de 101 organismos de forma gratuita un conjunto de plataformas tecnológicas de la Junta de Andalucía para la puesta en marcha de servicios y procedimientos electrónicos al objeto d