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La Junta de Extremadura multa con 42.120 euros a Carrefour por vender aceite de oliva a pérdidas

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos denunció en 2014 una promoción en la que ofrecía el litro de aceite de oliva virgen a 1,89 euros, precio imposible de vender sin estar por debajo del coste.

FACUA.org
Extremadura-13/09/2016
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Tras la multa de Madrid a El Corte Inglés, la Junta de Extremadura ha sancionado a la multinacional francesa Carrefour con 42.120 euros por vender aceite de oliva por debajo de los costes de producción, según informa el diario

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