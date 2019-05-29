La Junta, imputada por falta de control en el caso del cierre de la agencia Wiajera de Córdoba
La empresa dejó sin viajar a decenas de consumidores, en su mayoría latinoamericanos residentes en la ciudad, que habían pagado previamente sus billetes.
FACUA.org
Córdoba-29/05/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba, donde se juzga el cierre de la agencia de viajes Wiajera en Córdoba que dejó sin viajar a decenas de consumidores que habían pagado sus billetes, ha imputado a la Junta de Andalucía por no realizar los