La Junta multa con solo 15.000 euros a Taberna La Sacristía de Córdoba por la intoxicación con montaditos de pringá
FACUA Córdoba considera ridícula la cuantía de la sanción impuesta teniendo en cuenta que se puso en riesgo la salud de decenas de personas.
Córdoba-05/12/2025
La Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía ha desestimado el recurso presentado por Taberna La Sacristía de Córdoba y ha confirmado una multa de 15.000 euros por la intoxicación alimentaria con montaditos de pringá que afectó a más de 40 personas el pasado mes de enero.
Según cu