Nuestras accionesConsumo sigue sin informar a FACUA Andalucía sobre la resolución sancionadora

La Junta se desdice y anuncia que no puede instar a Endesa a devolver cantidades cobradas ilegalmente

El portavoz del Gobierno andaluz anunció en rueda de prensa el pasado 13 de septiembre que el dinero sería "devuelto a cada uno de los usuarios".

FACUA.org
Andalucía-04/10/2016
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Tras el anuncio realizado por el portavoz del Gobierno andaluz el pasado 13 de septiembre de que Endesa devolvería «a cada uno de los usuarios» las cantidades cobradas ilegalmente por el alquiler de contadores, la Junta dice ahora que no puede instar a la distribuidora eléc

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