La Justicia confirma la multa de 96.000 euros al Brava Madrid por las irregularidades denunciadas por FACUA
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid ha desestimado el recurso de la organizadora del evento contra la sanción que le impuso la CAM por obligar al uso de pulseras "cashless" y otros abusos.
FACUA.org
Madrid-16/02/2026
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la multa de 96.000 euros que la Comunidad de Madrid impuso a la organizadora del festival Brava Madrid, Madrid Salvaje AIE, tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción por distintas clá