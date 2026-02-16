Nuestras accionesEdición de 2023

La Justicia confirma la multa de 96.000 euros al Brava Madrid por las irregularidades denunciadas por FACUA

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid ha desestimado el recurso de la organizadora del evento contra la sanción que le impuso la CAM por obligar al uso de pulseras "cashless" y otros abusos.

FACUA.org
Madrid-16/02/2026

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la multa de 96.000 euros que la Comunidad de Madrid impuso a la organizadora del festival Brava Madrid, Madrid Salvaje AIE, tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción por distintas clá

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos