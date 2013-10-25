La justicia europea confirma la multa de 142 millones a Kone por participar en un cártel de ascensores
La empresa delató la existencia del acuerdo en Bélgica y Luxemburgo, por lo que se libró de las sanciones en estos casos, pero fue multada por las infracciones en Alemania y Países Bajos.
FACUA.org
Europa-25/10/2013
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha confirmado la multa de 142 millones de euros impuesta por la Comisión en 2007 a la empresa finlandesa Kone por participar en un cártel de ascensores y escaleras mecánicas.
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