Nuestras accionesSin dotación económica será papel mojado

La ley andaluza sobre hipotecas es una norma necesaria pero requiere controles sobre la banca

Olga Ruiz, presidenta de FACUA Andalucía, propone algunas mejoras al articulado en su comparecencia ante la mesa de la Comisión de Salud del Parlamento autonómico.

FACUA.org
Andalucía-20/11/2015
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FACUA Andalucía valora positivamente el proyecto de ley para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda, que se ha elaborado con una alta participación so

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