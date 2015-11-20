La ley andaluza sobre hipotecas es una norma necesaria pero requiere controles sobre la banca
Olga Ruiz, presidenta de FACUA Andalucía, propone algunas mejoras al articulado en su comparecencia ante la mesa de la Comisión de Salud del Parlamento autonómico.
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Andalucía-20/11/2015
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En la imagen, Olga Ruiz, presidenta de FACUA Andalucía y Jordi Castilla, miembro del equipo jurídico, durante la comparecencia ante la mesa de la Comisión de Salud del Parlamento autonómico. | Imagen: parlamentodeandalucia.es
FACUA Andalucía valora positivamente el proyecto de ley para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda, que se ha elaborado con una alta participación so