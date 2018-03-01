La luz ha subido un 2% en febrero para el usuario medio, según el análisis de FACUA
El recibo con las tarifas semirreguladas PVPC del último mes también está levemente por encima del de febrero de 2017.
FACUA.org
España-01/03/2018
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La factura de la luz del usuario medio ha subido un 2,0 con las tarifas de febrero, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. El recibo se sitúa así en 76,32 euros (con el 27,19% de impuestos indirectos incluidos), frente a los 74,81 euros de enero.