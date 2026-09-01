FACUA Cádiz apoya la protección de las chimeneas de la antigua Fábrica de Botellas de Jerez
La asociación reclama al Ayuntamiento que garantice su conservación e incorpore estos elementos al Catálogo de Bienes Protegidos del PGOU.
FACUA.org
Cádiz-01/09/2026
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FACUA Cádiz se suma a la iniciativa promovida por representantes del ámbito cultural, social, sindical y económico de Jerez de la Frontera para solicitar la protección de las chimeneas de la antigua Fábrica de Botellas, incorporándolas al Catálogo de Bienes Protegidos