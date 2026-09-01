Nuestras acciones

FACUA Cádiz apoya la protección de las chimeneas de la antigua Fábrica de Botellas de Jerez

La asociación reclama al Ayuntamiento que garantice su conservación e incorpore estos elementos al Catálogo de Bienes Protegidos del PGOU.

FACUA.org
Cádiz-01/09/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Cádiz se suma a la iniciativa promovida por representantes del ámbito cultural, social, sindical y económico de Jerez de la Frontera para solicitar la protección de las chimeneas de la antigua Fábrica de Botellas, incorporándolas al Catálogo de Bienes Protegidos

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos