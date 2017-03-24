La marea blanca de Sevilla critica el "discurso economicista" del SAS tras la reunión con su gerente
El movimiento denuncia la inacción del Servicio Andaluz de Salud y lamenta "chocar contra el muro de las limitaciones presupuestarias" a la hora de abordar los problemas en materia sanitaria de la provincia.
FACUA.org
Sevilla-24/03/2017
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Los portavoces de la marea blanca de Sevilla, a su llegada al encuentro con el gerente del SAS. | Imagen: FACUA.
La marea blanca de Sevilla critica el «discurso economicista» que mantiene el Servicio Andaluz de Salud como respuesta a las reivindicaciones que el movimiento ha trasladado a su gerente, Mariano Marín, durante un encuentro celebrado este jueves 23