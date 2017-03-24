Nuestras accionesDespués de exponer sus reivindicaciones ante el Defensor del pueblo

La marea blanca de Sevilla critica el "discurso economicista" del SAS tras la reunión con su gerente

El movimiento denuncia la inacción del Servicio Andaluz de Salud y lamenta "chocar contra el muro de las limitaciones presupuestarias" a la hora de abordar los problemas en materia sanitaria de la provincia.

FACUA.org
Sevilla-24/03/2017
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La marea blanca de Sevilla critica el «discurso economicista» que mantiene el Servicio Andaluz de Salud como respuesta a las reivindicaciones que el movimiento ha trasladado a su gerente, Mariano Marín, durante un encuentro celebrado este jueves 23

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