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La marea blanca de Sevilla lamenta que el Parlamento haya tratado "superficialmente" la crisis sanitaria

Organizaciones y colectivos que forman parte de este movimiento critican la desconsideración de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ausente durante el debate sobre el estado del sistema sanitario público.

FACUA.org
Sevilla-17/02/2017
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La marea blanca de Sevilla critica que el Pleno del Parlamento andaluz haya abordado de forma «superficial» la grave crisis que atraviesa la sanidad pública en la Comunidad, sin entrar en profundiad en las numerosas propuestas y debates que, a juicio de este movimiento, se necesit

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