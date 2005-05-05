La mayoría de las compañías vulneran el nuevo Reglamento de Telecomunicaciones al no disponer de teléfonos gratuitos para atender reclamaciones e incidencias
FACUA formalizará una denuncia en los próximos días contra Arsys, Auna, Jazztel, Telefónica, Tele2, Terra, Wanadoo y Ya.com si no modifican sus números de atención al cliente.
FACUA.org
España-05/05/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) formalizará una denuncia en los próximos días contra al menos ocho compañías de telecomunicaciones si no sustituyen sus teléfonos de atención al cliente de pago por números gratui