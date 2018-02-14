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La mitad de los 200 restaurantes analizados en un estudio sirve un pescado que no coincide con el menú

El análisis del centro tecnológico AZTI ha detectado que las mayores desviaciones se producen en especies como mero, pez mantequilla, cazón, lenguado, merluza y atún rojo.

FACUA.org
España-14/02/2018
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La mitad de los 204 restaurantes analizados en España sirve platos de pescado que no se corresponden con lo indicado en el menú. Es uno de los datos que se extraen del estudio de AZTI, el centro tecnológico especialista en metodologías que permiten asegurar la autentic

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