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FACUA Andalucía se suma a las movilizaciones de las Mareas Blancas en defensa de la sanidad pública

La jornada de protestas coincide con la tramitación en el Parlamento andaluz de la ILP por la recuperación y mejora del sistema sanitario público.

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Andalucía-20/10/2026
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FACUA Andalucía se suma a las movilizaciones convocadas por las Mareas Blancas para este martes 20 de octubre en defensa de la sanidad pública.

La jornada de protestas coincide con la tramitación en el Parlamento andaluz de la Inici

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