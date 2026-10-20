FACUA Andalucía se suma a las movilizaciones de las Mareas Blancas en defensa de la sanidad pública
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Andalucía-20/10/2026
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