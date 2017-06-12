La mitad de los hogares españoles desconoce si su oferta de electricidad es del mercado regulado o libre
Aproximadamente un 16% de los usuarios que cambiaron de oferta se encontraron servicios adicionales facturados sin que ellos lo supieran anticipadamente.
FACUA.org
España-12/06/2017
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La mitad de los hogares españoles desconoce si el contrato para el suministro de electricidad al inmueble está sujeto a las normas y controles del mercados regulado o, si por el contrario, pertenece al mercado libre. Ésta es una de las conclusiones del Panel de Hogares que el