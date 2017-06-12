Más noticiasEstudio de la CNMC

La mitad de los hogares españoles desconoce si su oferta de electricidad es del mercado regulado o libre

Aproximadamente un 16% de los usuarios que cambiaron de oferta se encontraron servicios adicionales facturados sin que ellos lo supieran anticipadamente.

FACUA.org
España-12/06/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La mitad de los hogares españoles desconoce si el contrato para el suministro de electricidad al inmueble está sujeto a las normas y controles del mercados regulado o, si por el contrario, pertenece al mercado libre. Ésta es una de las conclusiones del Panel de Hogares que el

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos