La Moraleja (Alcobendas) y Vallvidrera-Tibidabo (Barcelona), los barrios con mayor renta de España
La Agencia Tributaria ha publicado una estadística de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y los mayores municipios por código postal.
Europa Press
España-21/01/2019
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Los distritos y barrios de La Moraleja (Alcobendas, Madrid), Vallvidrera-Tibidabo i Les Planes (Barcelona) y Somosaguas-Humera (Pozuelo de Alarcón, Madrid), son los que presentan las mayores rentas disponibles de toda España.
Así se desprende de