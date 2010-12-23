La nueva ley del tabaco entra en vigor a partir del 2 de enero
El Congreso de los Diputados ha dado vía libre a la normativa sin excepciones en la hostelería ni compensaciones por obras.
FACUA.org
España-23/12/2010
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El Congreso de los Diputados ha dado vía libre a la nueva ley del tabaco por la que, a partir del 2 de enero de 2011, estará prohibido fumar en todos los espacios públicos cerrados y en algunos al aire libre, como parques y lugares de ocio infantil, colegios y recintos hospit