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La nueva PlayStation 3 tendrá más problemas de compatibilidad con juegos antiguos que el modelo comercializado en Japón, EE.UU. y Canadá

FACUA critica que con su estrategia de abaratamiento de costes, Sony trata a los usuarios de la zona PAL como clientes de segunda categoría. El precio de la consola será un 33% más alto que en EE.UU.

FACUA.org
Internacional-21/03/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que la PlayStation 3 (PS3) que saldrá al mercado en Europa, África, Oriente Medio y Oceanía tendrá más problemas de compatibilidad con juegos antiguos que el modelo de la consola comercializa

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