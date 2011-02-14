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La OMS alerta de que el consumo de alcohol causa más muertes que el sida o la violencia

La organización alerta de que causa el 4% de las muertes a nivel mundial, ya que es un factor causal de hasta 60 enfermedades y trastornos.

FACUA.org
Internacional-14/02/2011
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de que cada año mueren en todo el mundo aproximadamente unos 2,5 millones de personas por causas relacionadas con el consumo de alcohol, una cifra de fallecimientos mayor que la que provocan algunas enfermedades, como el sida y la tub

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