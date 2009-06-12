La OMS confirma que la nueva gripe ha alcanzado el nivel de pandemia
Margaret Chan asegura que por ahora la pandemia no es grave pero que sus características pueden cambiar con el tiempo.
FACUA.org
Internacional-12/06/2009
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La directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, confirmó este jueves que la expansión de la gripe A (H1N1) o nueva gripe ha llevado al organismo a declarar el nivel seis de alerta, el más alto, que indica que se está prod