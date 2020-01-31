La OMS declara el brote de coronavirus como una emergencia sanitaria internacional
Aunque China es el epicentro del brote y el país más afectado, este patógeno se ha extendido ya a otros países del sureste asiático y también se han detectado casos en Europa y América.
Europa Press
Internacional-31/01/2020
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El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. | Imagen: Bernd von Jutrczenka/dpa.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado este jueves su decisión de declarar el brote de nuevo coronavirus en China como una emergencia sanitaria internacional, tras la muerte de más de 170 personas en el gigante asiático.
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