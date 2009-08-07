La OMS informa de las etapas de la fabricación de la vacuna contra la gripe pandémica y su duración
Comienza cuando uno de los Centros Colaboradores de Referencia e Investigaciones detecta una nueva cepa del virus que difiere considerablemente de las circulantes.
FACUA.org
Internacional-07/08/2009
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Las etapas de la fabricación de la vacuna contra la gripe pandémica y su duración comienzan cuando uno de los Centros Colaboradores de la OMS para Referencia e Investigaciones sobre la Gripe detecta una nueva cepa del virus que difiere considerablemente de las circulantes, se