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La OMS, la FAO y la OIE dicen que no hay constancia de que los virus de la gripe se transmitan por ingestión de carne de cerdo

En cualquier caso, indican que la carne de cerdos enfermos o encontrados muertos no debe procesarse ni destinarse al consumo humano

FACUA.org
Internacional-08/05/2009
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En relación con la propagación de la gripe por el virus A(H1N1) en curso, ha suscitado inquietud la posibilidad de que ese virus se encuentre en el cerdo y afecte a la inocuidad del cerdo y los productos porcinos.

Ante ello, la Organización de las Naciones Unidas para

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