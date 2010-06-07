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La OMS ocultó que expertos suyos en gripe A tenían relación con farmacéuticas

Estaban vinculados con las dos compañías que vendieron los fármacos contra el nuevo virus.

FACUA.orgFACUA.org / Agencias
Internacional-07/06/2010
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Varios expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en materia de gripe A cobraron de multinacionales farmacéuticas, según un estudio de la prestigiosa publicación British Medical Journal, una de las principales revistas médicas de referencia int

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