La OMS pide restringir el contacto innecesario entre humanos y cerdos vivos
Pide más vigilancia para el ganado porcino y reitera que sus productos manipulados adecuadamente no suponen riesgo alguno.
FACUA.org
Europa-04/05/2009
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Un especialista en seguridad alimentaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Peter Ben Embarek, emplazó a las autoridades a mantenerse alerta ante el posible contagio de la gripe A (H1N1) en los cerdos que son criados para consumo alimentario, así como a rest