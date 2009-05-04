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La OMS pide restringir el contacto innecesario entre humanos y cerdos vivos

Pide más vigilancia para el ganado porcino y reitera que sus productos manipulados adecuadamente no suponen riesgo alguno.

FACUA.org
Europa-04/05/2009
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Un especialista en seguridad alimentaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Peter Ben Embarek, emplazó a las autoridades a mantenerse alerta ante el posible contagio de la gripe A (H1N1) en los cerdos que son criados para consumo alimentario, así como a rest

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