La organización de consumidores Ceaccu anuncia su disolución tras 49 años de trayectoria
En un comunicado, indica que las asociaciones provinciales y autonómicas integradas en la confederación continuarán su actividad.
FACUA.org
España-16/03/2017
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La asamblea de la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) ha acordado iniciar los trámites para su disolución y cierre «por razones organizativas».
«Tras la renuncia de dos tercios de su directiva,