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La plataforma del parking Reina Sofía de Córdoba presenta sus reivindicaciones al estudio de movilidad

Expone a la empresa encargada de elaborarlo sus principales reclamaciones. Entre ellas, la gratuidad del uso del parking para los usuarios o la necesidad de un carril bus taxi que conecte con la capital.

FACUA.org
Córdoba-30/06/2017
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La plataforma Aparcamientos Reina Sofía aporta sus reivindicaciones al estudio de Movilidad del Hospital Reina Sofía que ha encargado el Ayuntamiento de Córdoba a la empresa gea21 de Madrid.

El Grupo de Estudios y Alternativas gea21 de Madrid se han reunido este vierne

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