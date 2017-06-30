La plataforma del parking Reina Sofía de Córdoba presenta sus reivindicaciones al estudio de movilidad
Expone a la empresa encargada de elaborarlo sus principales reclamaciones. Entre ellas, la gratuidad del uso del parking para los usuarios o la necesidad de un carril bus taxi que conecte con la capital.
FACUA.org
Córdoba-30/06/2017
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La plataforma Aparcamientos Reina Sofía aporta sus reivindicaciones al estudio de Movilidad del Hospital Reina Sofía que ha encargado el Ayuntamiento de Córdoba a la empresa gea21 de Madrid.
El Grupo de Estudios y Alternativas gea21 de Madrid se han reunido este vierne