La Plataforma DESC España insta a los partidos a garantizar el ejercicio efectivo de los Derechos Humanos
FACUA y las demás organizaciones de este grupo considera urgente que quienes concurren a las elecciones generales deben incorporar las recomendaciones de la ONU en sus propuestas de gobierno.
FACUA.org
España-13/03/2019
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Portavoces de la Plataforma DESC durante la presentación de su último Informe ante representantes de la ONU en 2018. |Imagen: cear.es.
El Comité de Derechos Econ�ómicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC), examinó en abril de 2018 por sexta vez a España y mostró su preocupación por la persistencia de políticas y leyes en el Estado español que vulne