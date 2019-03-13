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La Plataforma DESC España insta a los partidos a garantizar el ejercicio efectivo de los Derechos Humanos

FACUA y las demás organizaciones de este grupo considera urgente que quienes concurren a las elecciones generales deben incorporar las recomendaciones de la ONU en sus propuestas de gobierno.

FACUA.org
España-13/03/2019
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El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC), examinó en abril de 2018 por sexta vez a España y mostró su preocupación por la persistencia de políticas y leyes en el Estado español que vulne

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