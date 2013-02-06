La plataforma virtual 'Aprende cómo ahorrar energía' promueve la reducción del gasto en suministros
El IDAE pretende impulsar la colaboración activa y la adquisición de buenos hábitos sin afectar al confort y la calidad de vida de las personas.
FACUA.org
España-06/02/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Instituto para la Diversificación de Ahorro y Energía (IDAE) está promoviendo una plataforma de formación virtual denominada Aprende cómo ahorrar energía.
Esta campaña, gratuita y que se encuentra a disposició