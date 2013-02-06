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La plataforma virtual 'Aprende cómo ahorrar energía' promueve la reducción del gasto en suministros

El IDAE pretende impulsar la colaboración activa y la adquisición de buenos hábitos sin afectar al confort y la calidad de vida de las personas.

FACUA.org
España-06/02/2013
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El Instituto para la Diversificación de Ahorro y Energía (IDAE) está promoviendo una plataforma de formación virtual denominada Aprende cómo ahorrar energía.

Esta campaña, gratuita y que se encuentra a disposició

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