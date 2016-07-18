La Policía advierte de los problemas de seguridad del juego Pokémon Go
Los jugadores pueden sufrir costes extra en sus facturas o verse implicados en accidentes al no estar atentos a lo que pasa a su alrededor.
FACUA.org
España-18/07/2016
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Imagen de la cuenta oficial de la Policia Nacional en Twitter.
La Policía Nacional ha advertido en su cuenta de Twitter los problemas de seguridad del nuevo juego Pokémon Go y ha compartido unos consejos para hacerse con todos con precaución, según informa