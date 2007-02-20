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La Policía advierte que las pastillas de 'éxtasis' han sido relevadas por el 'cristal', de mayor pureza

Un gramo cuesta entre 60 y 80 euros y el riesgo aumenta por la concentración de MDMA y la dificultad de calcular la dosis.

FACUA.org
España-20/02/2007
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La Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía ha certificado que el consumo de pastillas de éxtasis entre los jóvenes los fines de semana ha sido sustituido por el del cristal.

Esta droga, comercializada desde hace varios año

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