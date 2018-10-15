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La Policía alemana registra las oficinas de Opel por sospecha de fraude en sus motores diésel

Las investigaciones se centran en la presunta existencia de un sotfware ilegal instalado en unos 95.000 vehículos que habría camuflado las emisiones de gases contaminantes.

FACUA.org
Europa-15/10/2018
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La Policía alemana ha confirmado que está registrando las oficinas de Opel en Rüsselsheim y Kaiserslautern (Alemania) por sospecha de fraude en sus motores diésel.

Las pesquisas giran en torno la presunta existencia de un software ilegal instalado en 95.000 autom&

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