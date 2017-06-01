La presidenta de FACUA Málaga, Lola García, participa en las V Jornadas Inmobiliarias de Andalucía
La ponencia será a partir de las 11:00 horas bajo el título 'La regulación de la actividad de intermediación: Protección al consumidor vs comercialización agresiva'.
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M�álaga-01/06/2017
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