La primera promoción de controladores privados no podrá ejercer la profesión
La británica Astac cobró 1,3 millones a 40 aspirantes por una formación no reconocida por las agencias de seguridad aérea en España y Reino Unido.
FACUA.org
Europa-05/09/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Los 40 alumnos de la primera promoción de controladores privados no han recibido ninguna clase de título que les permita iniciar su vida profesional y laboral en las torres de control de los aeropuertos españoles, según publica este lunes el diario Cinco Día