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La primera promoción de controladores privados no podrá ejercer la profesión

La británica Astac cobró 1,3 millones a 40 aspirantes por una formación no reconocida por las agencias de seguridad aérea en España y Reino Unido.

FACUA.org
Europa-05/09/2011
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Los 40 alumnos de la primera promoción de controladores privados no han recibido ninguna clase de título que les permita iniciar su vida profesional y laboral en las torres de control de los aeropuertos españoles, según publica este lunes el diario Cinco Día

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